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В «Крокусе» убит полковник российского ГРУ

В "Крокусе" убит полковник российского ГРУ

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погиб полковник спецназа ГРУ, который приехал в отпуск с Украины.

Внимание на это обратила «Медиазона».

Глава самарского отделения организации «Офицеры России» Артур Маливанчук на своей странице в ВК рассказал, что Мясников участвовал в боевых действиях в Косово, Таджикистане, а последние два года воевал в Украине.

«Всего несколько дней назад он приехал в отпуск к семье в Москву. И, надо же было такому случиться, решил с женой Полиной и сыном Русланом сходить в Крокус на концерт», — рассказал знакомый мужчины.

«Бандиты появились неожиданно. Тимур успел оттолкнуть жену и сына в безопасное место, а сам попал под шквальный огонь. В него попало три пули. Несколько дней врачи боролись за жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось», — написал он. Мясников служил в 3-ей бригаде специального назначения, Генеральном штабе ВС России.

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