Гудрат Гасангулиев предложил созвать специальное заседание Милли Меджлиса

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Депутат Гудрат Гасангулиев предложил созвать специальное заседание Милли Меджлиса.

Зампред парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству сказал, что после событий в России появилась необходимость предоставления информации о проделанной работе в сфере безопасности в Азербайджане:

«Предлагаю созвать специальное заседание Милли Меджлиса. Пусть будет предоставлена информация о работах, проведенных в этой сфере в Азербайджане после того, что произошло в России. Заседание можно провести закрыто».

Одобрив приобретение новых машин скорой помощи, депутат отметил важность закупки вертолетов скорой помощи: «Во время 44-дневной Отечественной войны раненых доставляли на вертолетную площадку в Бадамдаре, а оттуда машинами скорой помощи в госпитали».

Он также обратил внимание на отсутствие вертолетных площадок в больницах: «В наших больницах нет вертолетных площадок. Я задумался об этом после инцидента, который произошел в России. Что будет, если такое произойдет у нас? В Баку очень много автомобилей».