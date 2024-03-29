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Гудрат Гасангулиев предложил созвать специальное заседание Милли Меджлиса

Гудрат Гасангулиев предложил созвать специальное заседание Милли Меджлиса

Депутат Гудрат Гасангулиев предложил созвать специальное заседание Милли Меджлиса.

Зампред парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству  сказал, что после событий в России появилась необходимость предоставления информации о проделанной работе в сфере безопасности в Азербайджане:

«Предлагаю созвать специальное заседание Милли Меджлиса. Пусть будет предоставлена информация о работах, проведенных в этой сфере в Азербайджане после того, что произошло в России. Заседание можно провести закрыто».

Одобрив приобретение новых машин скорой помощи, депутат отметил важность закупки вертолетов скорой помощи: «Во время 44-дневной Отечественной войны раненых доставляли на вертолетную площадку в Бадамдаре, а оттуда машинами скорой помощи в госпитали».

Он также обратил внимание на отсутствие вертолетных площадок в больницах: «В наших больницах нет вертолетных площадок. Я задумался об этом после инцидента, который произошел в России. Что будет, если такое произойдет у нас? В Баку очень много автомобилей».

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