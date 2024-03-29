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В Азербайджане ужесточаются санкции за нарушение требований в ходе проведения операций против религиозного экстремизма

В Азербайджане ужесточаются санкции за нарушение требований в ходе проведения операций против религиозного экстремизма

В Азербайджане повышаются штрафы и продлевается срок административного ареста за нарушение требований режима зоны спецоперации против религиозного экстремизма. Это нашло отражение в предложенной поправке в Кодекс об административных правонарушениях, обсужденной на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, сообщает Minval.az.

Согласно проекту, за нарушение ограничений на оборот лекарственных средств, содержащих наркотические или психотропные вещества, в зоне проведения спецоперации по борьбе с религиозным экстремизмом физические лица будут оштрафованы на сумму от 200 до 300 манатов или с учетом обстоятельств дела и личности правонарушителя, если применение данных мер считается недостаточным, то будет применяться административный арест на срок до одного месяца, должностные лица будут оштрафованы на сумму от 450 до 700 манатов, а юридические лица – на сумму от 2000 до 3000 манатов.

По действующему законодательству, за нарушение ограничений на оборот лекарственных средств, содержащих наркотические или психотропные вещества, в зоне проведения спецоперации по борьбе с религиозным экстремизмом физических лиц штрафуют на сумму от 50 до 80 манатов или с учетом обстоятельств дела и личности правонарушителя, если применение данных мер считается недостаточным, то будет применяться административный арест на срок до 15 суток, должностных лиц штрафуют на сумму от 450 до 600 манатов, а юридических лиц – на сумму от 2000 до 3000 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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