Пошла первая большая трещина в отношениях Армении с Францией

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У Армении – политические неприятности. Причём на таком направлении, где их точно не ждали. Нешуточный удар по позициям Никола Пашиняна наносит… Париж.

Как уже сообщал Minval, французская Le Figaro опубликовала интервью главаря свергнутой сепаратистской хунты Самвела Шахраманяна. Где, в числе прочего, сей персонаж объявил, что в Ереване действует «карабахское правительство в изгнании». Любопытно, конечно, было бы узнать, как эти разглагольствования соотносятся с «указом» самого Шахраманяна о роспуске хунты. Ну куда интереснее другое.

На интервью главаря сепаратистов болезненно отреагировал Никол Воваевич: «Хочу четко заявить, что в Армении есть только одно правительство, которое сидит в этом зале. При необходимости нужно принять соответствующие меры, чтобы внешние силы не могли использовать некоторые круги для создания угрозы безопасности, – пригрозил премьер. — Все те, кто переходит черту уважения к государству, должны получить реакцию». Затем замглавы аппарата премьер-министра Армении Тарон Чахоян выступил со своим заявлением: все офисы, представляющие «изгнанное правительство» в Армении, должны быть закрыты, поскольку самим своим существованием они представляют угрозу безопасности и государственности Армении. По его словам, « совершив переворот в Карабахе и, как следствие, опустошив Карабах, те же авантюристы пытаются создать в Армении правительство в изгнании, что представляет собой прямую угрозу национальной безопасности».

Излишне напоминать: у Пашинина и его команды есть все основания рассматривать «карабахские» структуры в Армении как прямую и явную угрозу. Прежде всего, естественные союзники «карабахского клана» – самые опасные противники Пашиняна на внутриармянском поле. Более того, именно верхушка сепаратистов так и не простила Пашиняну ни разгром в 44-дневной войне, ни антитеррористические рейды Азербайджана 19-20 сентября 2023 года, точнее, того, что Пашинян не двинул остатки своей разбитой армии на помощь сепаратистам. Понятно, что для нашей страны это тот случай, когда лучше всего подходит шекспировское «Чума на оба ваших дома!»

Но теперь трибуну этим противникам Пашиняна предоставляет Le Figaro, газета, имеющие весьма тесные связи с Елисейским дворцом. Именно оттуда в редакцию «спускают» и сенсационные утечки, и «ценные руководящие указания».

И если именно в этом издании появилось интервью главаря изгнанных сепаратистов, которое заставило так нервничать «шашлычного премьера» — это значит, что теперь руками и языком Шахраманяна атаку на Пашиняна ведёт не кто иной, как Эммануэль Макрон. Более того, это уже не первый сигнал тревоги из Парижа для Никола Воваевича — достаточно вспомнить, в какой ультимативной форме президент Франции потребовал от премьер-министра Армении аннулировать запрет на въезд в его страну руководителя Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF) Мурада Папазяна, который, в свою очередь, тесно связан с дашнаками. А у дашнаков своя игра и свои связи с верхушкой карабахского клана.

Достаточно вспомнить, с какой частотой мелькают их лидеры на антипашиняновских митингах. И если один такого рода факт ещё может быть случайностью, что два – это уже тенденция. Проще говоря, Пашинян на посту премьер-министра Армении уже не устраивает Париж, и там тоже «подкапывают» под фундамент его власти. И то, что здесь Франция действует как минимум в ситуационном союзе с Россией, Елисейский дворец не останавливает. Словом, вряд ли на Баграмяна, 26 стоит так уж надеяться, что французская двурушничество и вероломство их не коснётся.

Нурани, обозреватель