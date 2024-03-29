Отменен возрастной ценз в 30 лет для кандидатов в судьи

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Отменен возрастной ценз в 30 лет для кандидатов в судьи, сообщает Minval.az.

Это нашло отражение в предложенной поправке к закону «О судах и судьях», которая была рассмотрена на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса. Согласно проекту, судьями смогут стать граждане Азербайджана с высшим юридическим образованием, проработавшие юристом более пяти лет, имеющие право участвовать в выборах в соответствии с частью первой статьи 126 Конституции страны.

Согласно действующему же законодательству, судьями могут быть граждане Азербайджана не моложе 30 лет, с высшим юридическим образованием, имеющие право участвовать в выборах, проработавшие юристом более пяти лет. Предлагается вступление в силу поправки с 1 июня текущего года. Проект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.