Отныне можно будет сдавать в аренду арестованное имущество

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Определен порядок распоряжения арестованным имуществом. Этот вопрос нашел отражение в новой статье (253-1), которая будет внесена в Уголовно-процессуальный кодекс, сообщает Minval.az.

Согласно новой статье, под распоряжением арестованным имуществом понимается реализация движимого имущества, сдача в аренду или управление нежилыми помещениями и другой коммерческой недвижимостью, а также принятие мер по улучшению имущества. Распоряжение арестованным имуществом осуществляется в целях повышения эффективности принимаемых мер по обеспечению гражданского иска и специальной конфискации, а также предотвращения утраты стоимости арестованного имущества.

Решение об управлении арестованным имуществом принимается судом, осуществляющим судебный контроль, и судом, рассматривающим дело на основании ходатайства следователя в ходе досудебного производства и представления прокурора. За исключением случаев, предусмотренных статьей 253-1.5 настоящего Кодекса, арестованное движимое имущество может быть продано по письменному заявлению или письменному согласию собственника.

Арестованное движимое имущество может быть продано без согласия собственника только в том случае, если имущество является скоропортящимся или если его хранение создает угрозу жизни, здоровью человека или окружающей среде. После вступления в законную силу соответствующего решения суда аукционная продажа арестованного движимого имущества организуется органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

В целях предотвращения утраты ценности арестованного имущества по письменному заявлению или письменному согласию собственника могут быть приняты меры по его улучшению. Без согласия собственника меры, связанные с улучшением имущества, могут быть приняты только после вступления в силу решения о его продаже и когда соответствующие меры по улучшению также предусмотрены этим решением. Мероприятия по улучшению арестованного имущества организуются органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Изъятые нежилые помещения и иная коммерческая недвижимость могут сдаваться в аренду или управляться по письменному заявлению или письменному согласию собственника в соответствии со статьей 253-1.3 настоящего Кодекса. Сдача в аренду или управление арестованным имуществом допускается, если эти меры не препятствуют использованию имущества в качестве доказательств или достижению целей уголовного процесса иным способом.

После вступления в законную силу соответствующего решения суда сдачу в аренду или управление арестованным имуществом организует соответствующий орган исполнительной власти.

После обсуждений проект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.