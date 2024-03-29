Итальянский эксперт – «Минвалу»: Конфликт, спровоцированный Россией, еще больше укрепил дружбу между Баку и Римом

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Между Баку и Римом существуют очень прочные экономические связи. Италия является основным торговым партнером Азербайджана, а Азербайджан – основным торговым партнером Италии в регионе Южного Кавказа. Обе страны расширили связи в энергетической сфере, при этом их сотрудничество не ограничивается энергетикой и торговлей. В связи с отмеченной темой на вопросы Minval.az отвечает итальянский эксперт по Кавказу Доминико Летиция.

– В первую очередь, хотелось бы узнать, как вы оцениваете нынешний уровень итало-азербайджанских отношений?

– Отношения между двумя странами прекрасные. Конфликт, спровоцированный Россией, еще больше укрепил дружбу и экономическое сотрудничество между Италией и Азербайджаном, а благодаря энергетическим возможностям, включая Трансадриатический газопровод (TAP), Баку становится дружественным энергетическим центром, поддерживающим Запад и Европу. Более того, после возвращения оккупированных территорий Азербайджаном появляются новые возможности для экономического и инфраструктурного сотрудничества с целью осуществления восстановительных работ.

– Давайте поговорим об энергетике. Азербайджан является одним из крупнейших экспортеров нефти и газа в Италию. Какую роль Италия отводит азербайджанскому газу как потребитель?

– Италия и Балканы связаны с Баку посредством TAP. Благодаря Баку и его ресурсам Европе удалось преодолеть последствия международного энергетического кризиса. Кроме того, Азербайджан также стремится использовать газовую инфраструктуру для транспортировки водорода, а Италия очень заинтересована в развитии исследований и инфраструктуры для энергетического перехода и разработки водорода.

– Заинтересована ли Италия в расширении Южного газового коридора?

– Италия должна стремиться к росту и инновациям энергетической инфраструктуры, а также к дальнейшему развитию возможностей, связанных с зеленым водородом. Южный газовый коридор станет важным компонентом перераспределения газа на итальянский и европейский рынки, помогая снизить цены на газ в Италии и Европе. Италия заинтересована в расширении Южного газового коридора. Рим пытается стать энергетическим хабом Европы, и сотрудничество с Азербайджаном в этом направлении представляет огромную важность.

– Сколько итальянских компаний работает в Азербайджане? В каких отраслях они осуществляют деятельность?

– Крупнейшие итальянские компании в Азербайджане – Saipem, Marie Tecnimont, Technip Italia, Drillmec и Ansaldo. Кроме того, в Азербайджане присутствуют почти все основные люксовые бренды (Armani, Max & Co, Etro, Fendi, Gucci, Pal Zileri, Pollini, Boggi, Moreschi, Brioni и т. д.), имеющие собственные точки продаж или мультибрендовые магазины, которые зачастую сосредоточены в главном торговом центре города Port Baku Mall или в его непосредственной близости. Помимо модных брендов, в стране осуществляют деятельность Ferrari и Lamborghini в сфере автомобильного сектора, а также Bulgari в сфере ювелирных изделий. Другие компании, работающие в самых разных отраслях, присутствуют в городе с магазинами или выставочными залами (Technogym, Carpisa и т. д.). В мебельном секторе имеются многочисленные точки продаж брендов Made in Italy.

– В какие сферах экономики наблюдается наивысший уровень сотрудничества между Италией и Азербайджаном?

– Правительство Азербайджана активно поощряет приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ), которые продолжают концентрироваться в энергетическом секторе. Одновременно имеются большие возможности для привлечения ПИИ в таких секторах как сельское хозяйство, транспорт, туризм и ИКТ. Амбициозный план развития возобновляемой энергетики нашел положительный результат в финансировании трех крупных ветровых и солнечных проектов Европейским банком реконструкции и развития и Азиатским банком развития. Основным органом по продвижению инвестиций в Азербайджане является Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), совместная государственно-частная инициатива, созданная Министерством экономики в 2003 году для содействия экономическому развитию и диверсификации страны путем привлечения иностранных инвестиций в ненефтяные отрасли. Италия готова и дальше развивать сотрудничество с Баку в данном направлении.

– Каков нынешний уровень инвестиций итальянских компаний в ненефтяной сектор экономики Азербайджана?

– Я бы хотел отметить большой рост в строительном секторе, как в сфере недвижимости (жилые дома, офисы, гостиницы), так и в области инфраструктуры. Азербайджан продолжает предлагать интересные инвестиционные возможности, особенно в направлении амбициозных целей правительства по осуществлению проектов на освобождённых от оккупации территорий. Строительство представляет собой важный сектор экономики Азербайджана, внося свой вклад в формирование ВВП в процентах, варьирующихся от 8 до 10%.

– Какие новые перспективы сотрудничества могут возникнуть у азербайджано-итальянских отношений в свете нынешних взаимоотношений ЕС с Россией?

– Между нашими странами может расшириться энергетическое и агропродовольственное сотрудничество. Расширение взаимоотношений в указанных сферах может, в свою очередь, открыть новые возможности в Центральной Азии и на Кавказе.

– Многие экономисты прогнозируют, что кризис в Украине может затронуть несколько секторов экономики по всему миру. Как Италия планирует смягчить потенциальный кризис, особенно в сфере продовольственной и энергетической безопасности?

– Италия должна стремиться к устойчивому росту посредством проектов сотрудничества в области продовольствия, энергетики и военно-морского флота в Средиземноморье. Стремление к развитию геополитики Большого Средиземноморья позволило бы нам возобновить новое взаимодействие с Северной Африкой, Кавказом и Центральной Азией, преодолевая нынешние барьеры на пути экономического развития, создаваемые Россией. Нам необходимо диверсифицировать наши доходы и возможности, сотрудничая с теми странами, которые демонстрируют уважение международного права и верховенство закона.

Ясмин Мамедова