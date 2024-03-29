Россия ударила по энергообъектам Украины: повреждены тепловые и гидроэлектростанции

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Компания Укрэнерго сообщает, что в результате российского массированного удара ракетами и «шахедами» в ночь на пятницу повреждены электростанции на западе и в центре Украины.

«Ночью россияне во время массированной комбинированной атаки еще раз ударили по энергетическим объектам. Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах. В настоящее время в Днепропетровской области применены аварийные отключения, в Харьковской области — графики почасовых отключений», — сообщила компания.