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Госдеп – Захаровой: Турбулентность на Южном Кавказе была вызвана действиями России

Госдеп - Захаровой: Турбулентность на Южном Кавказе была вызвана действиями России

Официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер прокомментировал обеспокоенность официального представителя МИД РФ Марии Захаровой относительно намеченной на 5 апреля встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и госсекретаря Энтони Блинкена.

Захарова накануне заявила, что такие встречи вызывают беспокойство у большинства стран региона, потому что нацелены не на достижение мира между Азербайджаном и Арменией, а на дальнейшее «внедрение Запада с его крайне деструктивными подходами на Южный Кавказ, создание там новых разделительных линий, принуждение стран региона следовать антироссийской повестке, разрушение их многовековых связей с Москвой, расшатывание действующих механизмов региональной безопасности и экономического сотрудничества».

«Я бы сказал, что некоторая турбулентность, которую мы наблюдаем в регионе, была вызвана действиями России за последние несколько месяцев. Что касается этой встречи в Брюсселе, как я сказал вчера, она будет сосредоточена на экономической устойчивости Армении, поскольку Армения работает над диверсификацией своих торговых отношений и удовлетворением гуманитарных потребностей, и ни на чем другом», – сказал Миллер.

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