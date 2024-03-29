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В Италии рассказали о связи между терактом в «Крокусе» и планами Путина на мировую войну

В Италии рассказали о связи между терактом в «Крокусе» и планами Путина на мировую войну

Главе РФ Владимиру Путину не нужна мировая война, поэтому все его разговоры о том, что РФ будет сбивать предоставленные Украине F-16 даже на авиабазах НАТО в Европе — это «пропаганда».

Такое мнение высказал министр иностранных дел, вице-премьер-министр Италии Антонио Таяни.

«Это сродни пропаганде: Россия произвела плохое впечатление с атакой (на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, — ред.). Мне показалось странным, что службы (спецслужбы — ред.) не остановили ее», — сказал Таяни.

Он также заявил, что Путин пытается отвлечь внимание.

«Я не думаю, что Путин хочет мировой войны еще и потому, что он ее не выиграет», – добавил он.

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