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Эксперт: Всюду ИГИЛ справляется сам и лишь в «Крокусе» вдруг просит помощи у Украины и англосаксов

Эксперт: Всюду ИГИЛ справляется сам и лишь в «Крокусе» вдруг просит помощи у Украины и англосаксов

Эксперт Дмитрий Чернышев в соцсети Facebook прокомментировал муссируемые в России слухи о причастности Украины и США к резне в «Крокусе». Minval приводит его мнение без сокращений.

«2015 год. Париж. ИГИЛ устраивает теракт в редакции еженедельника Charlie Hebdo. 12 человек убито, 11 ранено.

2015 год. Кувейт. Террорист-смертник из ИГИЛ взрывает себя в мечети. 27 человек убито, 227 ранено.

2015 год. Ирак. ИГИЛ взрывает на рынке заминированный грузовик. Около 130 человек убито и примерно столько же ранено.

2015 год. Египет. ИГИЛ взрывает самолет Airbus A321 российской авиакомпании «Когалымавиа». 224 погибших.

2015 год. Бейрут. Три террориста-смертника ИГИЛ организуют серию взрывов. 43 человек убито, более 240 ранено.

2015 год. Париж. Террористы ИГИЛ устраивают взрывы возле стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов и захват концертного зала «Батаклан». 130 человек убито, 416 ранено.

2016 год. Ницца. Террорист ИГИЛ на грузовике врезался в толпу людей на набережной. 86 человек убито, 434 ранено

Продолжать можно очень долго. Теракты ИГИЛ повсюду: Ирак, США, Турция, Афганистан, Германия, Пакистан, Иордания, Великобритания, Швеция, Австралия, Испания, Финляндия, Ливия, Индонезия, Бельгия, Сирия, Филиппины, Шри Ланка, Австрия, Израиль, Иран…

И всюду ИГИЛ справляется сам. И только в «Крокус Сити Холле» вдруг просит помощи у Украины, американцев и англосаксов. И еще — окно на границе и рублей на карточку.

Очень убедительно», – написал эксперт.

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