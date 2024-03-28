Армения боится помогать России обходить санкции Запада

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Решение о запрете обслуживания карт «Мир» на территории Армении — взвешенная и осторожная позиция. Об этом заявил 28 марта член делегации Национального Собрания Армении в ПА «Евронест», глава постоянной парламентской Комиссии по экономическим вопросам, депутат от правящей партии «Гражданский договор» Бабкен Тунян во время пресс-конференции в НС.

Армении, по его мнению, не следует обходить санкции, введенные в отношении России со стороны ряда западных стран.

«Нам необходимо понимать и осознавать риски, которые могут возникнуть в случае обхода антироссийских санкций», – сказал Тунян.

По словам депутата, решение о запрете обслуживания карт «Мир» в армянских банках, за исключением банка «ВТБ», было весьма взвешенным решением, которое учитывало все.

Он подчеркнул: если банковская система РА, в некоторых случаях, попытается обойти санкции, она окажется изолированной от мира.

«Это поставит перед серьезными проблемами не только финансовый, но и реальный сектор», – заявил глава комиссии, попросив поинтересоваться о деталях у Центробанка.