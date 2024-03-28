Абдуллаева рассказала во Франции об энергетической политике Азербайджана (фото)

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Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева выступила на конференции «Дипломатия между конкуренцией и хрупкостью. Энергетическая дипломатия: проблемы, тенденции и будущее энергетики», организованной в престижном политическом центре при Университете Science Po. Об этом сообщает «Азертадж».

Посол Л.Абдуллаева рассказала на конференции об энергетической политике Азербайджана, а также о предстоящей в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Она сказала, что несмотря на то, что Азербайджан ассоциируется в мире как нефтедобывающее государство, наша страна является лидером в применении передовых подходов, направленных на переход к зеленой энергетике в регионе, и вносит большой вклад в борьбу с последствиями изменений климата. Азербайджан обладает огромным потенциалом возобновляемой энергии и в настоящее время является примером страны, успешно переходящей к альтернативной энергетике.

Отметив, что Азербайджан отличается устойчивой энергетической независимостью благодаря диверсифицированному энергетическому балансу и рынкам поставок, посол отметила, что наша страна планирует расширить свою роль поставщика нефти, газа и электроэнергии за счет экспорта возобновляемой энергии.

Она рассказала о возможностях Азербайджана стать новым источником поставок зеленой энергии для Европы и внести больший вклад в диверсификацию энергопоставок.

Посол проинформировала о реализованных и планируемых проектах, связанных с производством и экспортом электроэнергии из возобновляемых источников энергии, и подчеркнула, что Азербайджан внес и продолжает вносить большой вклад в энергетическую безопасность Европы.

Отметив, что климатическая конференция COP29 в этом году состоится в Азербайджане, посол сказала, что проведение такого глобального мероприятия является логическим продолжением стратегии перехода страны к зеленой экономике. Она напомнила, что в соответствии с этой миссией Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева 2024 год был объявлен в Азербайджане «Годом солидарности во имя зеленого мира».

«Создание видов зеленой энергии и транспортировка зеленой энергии на мировые рынки в настоящее время является приоритетом нашей энергетической политики. Азербайджан практическими действиями доказывает значение, придаваемое зеленой энергетике: страна нацелена на сокращение количества парниковых газов к 2030 году на 35 процентов, а к 2050 году – на 40 процентов. Азербайджан – одна из стран с высоким потенциалом в области возобновляемых источников энергии», – отметила она.

Посол Лейла Абдуллаева подчеркнула, что Азербайджан, оказавшись в сложной экономической ситуации после оккупации земель, после восстановления независимости вновь возродился благодаря дальновидной политике великого лидера Гейдара Алиева. По ее словам, с подписанием «Контракта века» в стране были заложены основы концепции национального стратегического развития и экономика страны стала стремительно развиваться. Она добавила, что благодаря успешной политике Азербайджан в короткие сроки стал страной-донором.

Лейла Абдуллаева рассказала также о председательстве Азербайджана в Движении неприсоединения, деятельности, осуществляемой в рамках этого председательства, о помощи, оказанной государствам Африки во время пандемии COVID-19.

После выступления других докладчиков на конференции были даны ответы на вопросы студентов.