Зеленский: Путин не остановится, он горит идеей восстановить СССР

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Украинские военные смогли стабилизировать ситуацию на фронте. Однако, вероятно, Россия готовит новое наступление.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью CBS News.

По словам президента, ситуацию на фронте удалось стабилизировать с приближающейся весной. Однако, зимние месяцы были достаточно тяжелыми.

«Мы стабилизировали ситуацию. Она лучше, чем была два-три месяца назад, когда у нас был большой дефицит артиллерийских боеприпасов, разных видов оружия. Мы абсолютно не видели большого, огромного контрнаступления со стороны России… Они не имели успеха», – сказал Зеленский.

Он отметил, что Россия смогла полностью уничтожить некоторые города и деревни в Украине. А украинские военные не готовы защищаться от другого российского наступления, которое ожидается где-то в конце мая или в июне.

«А к этому нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию, потому что партнеры иногда очень радуются, что мы стабилизировали ситуацию. Нет, я говорю, что нам нужна помощь сейчас», – сказал Зеленский.

В этой артиллерийской войне истощение России имеет преимущество не только благодаря большему количеству огневых средств, но и благодаря большей дальности их поражения.

«В Бахмуте, Авдеевке, Лисичанске, Соледаре и так далее было очень тяжело бороться с противником», – сказал он.

Коснувшись резни в «Крокусе», Зеленский заявил, что Владимир Путин использует недавний теракт под Москвой с единственной целью. Он хочет оправдать, что «Украины не существует».

По словам Зеленского, изменение внимания всего мира – это не все, чем пытался воспользоваться Владимир Путин.

Для него не стало сюрпризом, когда Путин попытался обвинить Украину в якобы причастности к недавнему теракту под Москвой.

Ответственность за него на себя взяла ИГИЛ, а официальные лица США говорят, что нет ничего, что могло бы поставить под сомнение это утверждение. Зеленский назвал инсинуации Путина «смехотворными».

«Даже после того, как ИГИЛ взяла на себя ответственность!» – удивился президент Зеленский.

«Я точно вам скажу, что есть большая угроза того, что американские солдаты будут вынуждены защищать страны НАТО, Польшу, страны Прибалтики. Они первые под ударом. Конгрессу США нужно сохранить не только жизни украинцев, но и свои семьи. Для этого нужно помогать Украине», – добавил президент. Он отметил, что больше всего Киеву нужны ЗРС Patriot и артиллерия. «Системы Patriot, которые сейчас находятся в Украине, передали нам не США, а другие страны», – подчеркнул Зеленский.

«Если Украина проиграет, то Путин на этом не остановится. Он горит идеей восстановить СССР», – заявил он.