Нагиев: Некоторые круги вновь хотят превратить регион в конфликтный центр

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После полного восстановления территориальной целостности и суверенитета перед органами безопасности Азербайджана появляются новые вызовы.

Об этом сказал начальник Службы государственной безопасности Али Нагиев на торжественном мероприятии, посвященном 105-летию СГБ.

Глава службы обратил внимание на диверсионно-разведывательную деятельность некоторых кругов, которые хотят изменить ситуацию в регионе в свою пользу и попытаться вновь превратить регион в конфликтный центр, а также создать шпионскую сеть и реализовать различные планы в ущерб национальной безопасности нашей страны.

По его словам, СГБ мобилизует все свои силы и средства для преодоления подобных угроз безопасности страны и будет уверенно продолжать борьбу.