Суд ООН требует от Израиля обеспечить доставку гумпомощи в Газу

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Международный суд ООН предписал Израилю принять меры для обеспечения беспрепятственного поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом говорится в соответствующем постановлении.

«Суд предписывает… принять все необходимые и эффективные меры для… беспрепятственного предоставления в срочном порядке необходимых основных услуг и гуманитарной помощи… на всей территории Газы», — отмечается в постановлении.

В документе подчёркивается, что с момента прошлого постановления суда, выписанного в отношении Израиля 26 января, условия жизни палестинцев в Газе лишь ухудшились.