Аббас утвердил состав нового правительства Палестины

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Президент Палестины Махмуд Аббас утвердил состав нового правительства. Его возглавит Мухаммед Мустафа, передает агентство WAFA.

Мустафа уже представил Аббасу программу реформ, которые планирует реализовать в ближайшее время. Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) ознакомился с документами и подписал указ об утверждении нового правительства.

По данным агентства, чиновников приведут к присяге в воскресенье, 31 марта. Мустафа займет сразу две должности: премьер-министра и главы МИД Палестины.