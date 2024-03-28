Зеленский: Путин не остановится, он горит идеей восстановить СССР |
Нагиев: Некоторые круги вновь хотят превратить регион в конфликтный центр |
Расул Багиров назначен постоянным координатором ООН в Беларуси |
Лавров: Проигнорировав Азербайджан, Евросоюз удвоил миссию в Армении |
Лавров обвинил Ереван в обрушении отношений с Россией (видео) |
В акватории Севастополя рухнул российский истребитель (видео) |
Дипломаты ЕС прибудут на Южный Кавказ |
Германия предоставила Украине крупную партию военной помощи (список) |
В Мингячевире при пожаре в общежитии эвакуировали жильцов (видео) |
Главное Мир

Аббас утвердил состав нового правительства Палестины

Аббас утвердил состав нового правительства Палестины

Президент Палестины Махмуд Аббас утвердил состав нового правительства. Его возглавит Мухаммед Мустафа, передает агентство WAFA.

Мустафа уже представил Аббасу программу реформ, которые планирует реализовать в ближайшее время. Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) ознакомился с документами и подписал указ об утверждении нового правительства.

По данным агентства, чиновников приведут к присяге в воскресенье, 31 марта. Мустафа займет сразу две должности: премьер-министра и главы МИД Палестины.

Теги:
Из этой рубрики
Зеленский: Путин не остановится, он горит идеей восстановить СССР
Мир

Зеленский: Путин не остановится, он горит идеей восстановить СССР

2024/03/28, 21:43
Израильтян предостерегают от поездок в ряд стран
Мир

Израильтян предостерегают от поездок в ряд стран

2024/03/28, 21:00
Суд ООН требует от Израиля обеспечить доставку гумпомощи в Газу
Мир

Суд ООН требует от Израиля обеспечить доставку гумпомощи в Газу

2024/03/28, 20:46
Аббас утвердил состав нового правительства Палестины
Мир

Аббас утвердил состав нового правительства Палестины

2024/03/28, 20:23
В Бишкеке объявили режим ЧС (фото, видео)
Мир

В Бишкеке объявили режим ЧС (фото, видео)

2024/03/28, 18:27
Шрёдер заявил, что его дружба с Путиным может помочь закончить войну в Украине
Мир

Шрёдер заявил, что его дружба с Путиным может помочь закончить войну в Украине

2024/03/28, 17:50
Эрдоган заявил, что шаги Турции по Карабаху, Сирии и Ливии «сталкивалась с противодействием глобального альянса»
Мир

Эрдоган заявил, что шаги Турции по Карабаху, Сирии и Ливии «сталкивалась с противодействием глобального альянса»

2024/03/28, 17:21
Россия готовится к новому большому наступлению: известно даже время
Мир

Россия готовится к новому большому наступлению: известно даже время

2024/03/28, 17:10
Си Цзиньпин посетит с визитом Казахстан
Мир

Си Цзиньпин посетит с визитом Казахстан

2024/03/28, 16:23