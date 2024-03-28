Нагиев: Некоторые круги вновь хотят превратить регион в конфликтный центр |
Расул Багиров назначен постоянным координатором ООН в Беларуси |
Лавров: Проигнорировав Азербайджан, Евросоюз удвоил миссию в Армении |
Лавров обвинил Ереван в обрушении отношений с Россией (видео) |
В акватории Севастополя рухнул российский истребитель (видео) |
Дипломаты ЕС прибудут на Южный Кавказ |
Германия предоставила Украине крупную партию военной помощи (список) |
В Мингячевире при пожаре в общежитии эвакуировали жильцов (видео) |
Умер заслуженный артист Азербайджана |
Главное Политика

Лавров обвинил Ереван в обрушении отношений с Россией (видео)

Лавров обвинил Ереван в обрушении отношений с Россией (видео)

Руководство Армении под надуманными предлогами ведет дело к обрушению отношений с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Известиям».

«В Армении, мне уже приходилось комментировать нынешнюю ситуацию, она, конечно же, не вселяет оптимизма. Армянское руководство, прямо скажем, под надуманными предлогами, извращая историю последних трех лет, трех с половиной лет, сознательно ведет дело к обрушению отношений с Российской Федерацией, к шельмованию наших военнослужащих, которые несут службу на 102-й военной базе, к шельмованию наших пограничников, к шельмованию в целом Организации Договора о коллективной безопасности», – сказал он.

Глава МИД РФ добавил, что Армения не упоминает тот факт, что именно ОДКБ неоднократно отстаивала интересы Еревана в тяжелых ситуациях.

«Не упоминается, что именно ОДКБ неоднократно отстаивала интересы Армении в тяжелых ситуациях», – сказал он.

Он отметил, что ситуация в отношениях Еревана и Москвы не вселяет оптимизма из-за позиции властей Армении.

Теги:
Из этой рубрики
Расул Багиров назначен постоянным координатором ООН в Беларуси
Политика

Расул Багиров назначен постоянным координатором ООН в Беларуси

2024/03/28, 21:13
Лавров: Проигнорировав Азербайджан, Евросоюз удвоил миссию в Армении
Политика

Лавров: Проигнорировав Азербайджан, Евросоюз удвоил миссию в Армении

2024/03/28, 19:56
Лавров обвинил Ереван в обрушении отношений с Россией (видео)
Политика

Лавров обвинил Ереван в обрушении отношений с Россией (видео)

2024/03/28, 19:44
Дипломаты ЕС прибудут на Южный Кавказ
Политика

Дипломаты ЕС прибудут на Южный Кавказ

2024/03/28, 19:30
Президент ЮАР поздравил Ильхама Алиева
Политика

Президент ЮАР поздравил Ильхама Алиева

2024/03/28, 16:57
Премьер Италии на заявление Макрона об отправке войск в Украину призвала его «выбирать тона»
Политика

Премьер Италии на заявление Макрона об отправке войск в Украину призвала его «выбирать тона»

2024/03/28, 16:15
В Новой Каледонии на акции протеста против французского неоколониализма поднят флаг Азербайджана (фото)
Политика

В Новой Каледонии на акции протеста против французского неоколониализма поднят флаг Азербайджана (фото)

2024/03/28, 15:04
Аппарат Пашиняна потребовал закрытия всех офисов сепаратистов Карабаха в Армении
Политика

Аппарат Пашиняна потребовал закрытия всех офисов сепаратистов Карабаха в Армении

2024/03/28, 13:32
Москва прервала молчание
Политика

Москва прервала молчание

2024/03/28, 11:59