Лавров обвинил Ереван в обрушении отношений с Россией (видео)

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Руководство Армении под надуманными предлогами ведет дело к обрушению отношений с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Известиям».

«В Армении, мне уже приходилось комментировать нынешнюю ситуацию, она, конечно же, не вселяет оптимизма. Армянское руководство, прямо скажем, под надуманными предлогами, извращая историю последних трех лет, трех с половиной лет, сознательно ведет дело к обрушению отношений с Российской Федерацией, к шельмованию наших военнослужащих, которые несут службу на 102-й военной базе, к шельмованию наших пограничников, к шельмованию в целом Организации Договора о коллективной безопасности», – сказал он.

Глава МИД РФ добавил, что Армения не упоминает тот факт, что именно ОДКБ неоднократно отстаивала интересы Еревана в тяжелых ситуациях.

«Не упоминается, что именно ОДКБ неоднократно отстаивала интересы Армении в тяжелых ситуациях», – сказал он.

Он отметил, что ситуация в отношениях Еревана и Москвы не вселяет оптимизма из-за позиции властей Армении.

