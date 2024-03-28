Эрдоган заявил, что шаги Турции по Карабаху, Сирии и Ливии «сталкивалась с противодействием глобального альянса»

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Какие бы шаги ни предпринимала в последний период Турция на внешней арене, будь то по Карабаху, Сирии, Ливии, бассейнам Средиземного и Черного морей, мы постоянно сталкивались с противодействием отдельных сил, формировавших крупные союзы глобального характера.

Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг на предвыборном митинге в провинции Бурса.

Турецкий лидер напомнил о решении отдельных союзников Анкары из стран Запада отозвать системы ПВО, размещенные у южных границ Турции с целью защиты населенных пунктов от обстрелов террористов.

«В то время отношения Турции с РФ были напряженными, а у южных рубежей нашей страны орудовали террористические организации. Вопреки действиям стран Запада мы решили все свои проблемы безопасности. И все благодаря собственной силе и мощи Турции», – сказал Эрдоган (цитата по «АзерТадж»).

Он заверил, что Анкара продолжит курс на укрепление связей со странами региона, а попытки дестабилизации ситуации в Турции обречены на провал.