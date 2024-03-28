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Шрёдер заявил, что его дружба с Путиным может помочь закончить войну в Украине

Шрёдер заявил, что его дружба с Путиным может помочь закончить войну в Украине

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер назвал «чепухой» предположения о том, что Владимир Путин может начать ядерную войну или атаковать страну НАТО

Об этом он сказал в интервью dpa.

Политик также заявил, что его дружба с Владимиром Путиным может помочь закончить войну в Украине. «Мы многие годы хорошо сотрудничали. Возможно, это всё ещё может помочь найти решение за столом переговоров, я не вижу другого пути», — сказал Шрёдер.

Как пишет dpa, Шредер «очевидно имел в виду свою посредническую миссию в марте 2022 года, вскоре после нападения России на Украину». Тогда Шрёдер объяснял свою поездку в Москву сразу после полномасштабного вторжения Путина в Украину тем, что хотел выступить посредником в урегулировании конфликта.

«Инициативу [по переговорам] придется взять на себя Франции и Германии. Очевидно, что война не может закончиться полным поражением той или иной стороны», — считает он.

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