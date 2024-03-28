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Россия готовится к новому большому наступлению: известно даже время

Россия готовится к новому большому наступлению: известно даже время

Россия готовится к новому большому наступлению на фронте, оно может начаться ближе к лету, когда земля подсохнет после весенней распутицы. Об этом пишет The Economist.

По оценке издания, способность Украины сдержать его на выглядит сейчас гораздо менее уверенной, чем год назад.

«Украина не может просто обвинять своих союзников. Она также виновна в ошибках. Одна из них – это неудача с пополнением армии живой силой. Россия готовится к новой волне мобилизации, рассчитывая на следующий большой успех. Но в Украине попытки набрать новых рекрутов все еще застряли в катушках демократического процесса. Не имея денег и опасаясь непопулярности, президент Владимир Зеленский не слишком старался добиться результата», – пишет The Economist.

Издание также отмечает, что строительство Украиной фортификационных укреплений, по мнению журналистов, происходит «с большим опозданием».

«В какой-то мере это объяснимо. Правительство все еще мечтает о новом контрнаступлении и с ужасом думает о том, что нынешняя линия фронта может превратиться в нечто очень похожее на границу, отрезающую пятую часть страны и лишающую ее большей части выхода к морю. Мысль о том, что эта линия может стать основой для будущих мирных переговоров, – именно то, чего Зеленский хотел избежать. Но опасность сейчас настолько велика, что это (фиксация нынешней линии фронта – ред.) наименее плохой для Украины вариант. В последние недели экскаваторы начали двигаться, и зубы дракона уже прорезаются. Это должно было начаться гораздо раньше. Молитесь, чтобы не было слишком поздно», – резюмирует The Economist.

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