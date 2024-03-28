У Ереване снова заврались. Объясняем на одном примере лжи правительственного телеграм-канала

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После оккупации Карабаха машина армянской идеологии, которая и без того беспрерывно и весьма активно работала по всему миру на протяжении второй половины XX века, освоила новые обороты и вышла на качественно иной уровень промывания мозгов. Нужно было оправдывать захват Арменией азербайджанских территорий и придать совершенно не вписывающимся в международное право действиям какой-то разумный вид. Вот почему вопрос о якобы имевшем место геноциде армян в Османской империи в 1915 году оказался на повестке дня и стал активно обсуждаться правительствами многих стран.

Но теперь, после разгромного поражения во второй Карабахской войне, армяне готовят почву и постепенно внедряют в сознание мировой общественности новую легенду о «геноциде», который якобы произошел в Карабахе в 2023 году, и из-за чего оттуда, опять же по версии самих армян, были «насильно изгнаны» 150 тысяч людей армянской национальности. Ложь? Несомненно, но благодаря все тому же агитационному маховику армянской пропаганды уже спустя каких-то несколько десятилетий для истории, к сожалению, правдивость произошедшего в Карабахе в 2020-ом и 2023 годах, а тем более в начале девяностых, не будет иметь никакого значения, поскольку в сознание людей будет вбита новая ложь, – та, которую уже сегодня придумывают сами армяне.

Но прежде, чем рассказать о том, каким образом армяне распространяют ложь о произошедшем в Карабахе и какими путями они ее распространяют, кратко напомним об их предыдущей лжи о «геноциде» армян. История в принципе известная и сводится она к тому, что ослабевшая к началу позапрошлого века Османская империя, от которой стали отделяться западные вилаяты, вела войну с Россией. И в то время, как армия турок противостояла наступающим войскам русских, провинции, в которых проживали армяне, подняли восстание и вместо того, чтобы поддержать вооруженные силы и правительство страны, на территории которой проживали, они примкнули к врагу и стали создавать свои очаги сопротивления. Более того, армии армянских ополченцев учинили геноцид турецкого населения и ударили в тыл османам. Чтобы защититься от войны на два фронта, османы приняли решение о переселении армянской части населения из районов, на которые наступали русские войска. И поскольку делалось это в спешке, то часть людей армянской национальности при этом погибла. Был ли это геноцид? Нет, конечно, поскольку, во-первых, переселению подверглись не только люди армянской национальности, во-вторых, их всего лишь пытались спасти от той резни, которую учинили бы российские войска.

Но историю, которую сфабриковали армяне, причем сделали это впоследствии не без помощи той же Америки и Европы, данное обстоятельство не интересовало. Выстоявшая и не развалившаяся в первой половине позапрошлого века Турция, которая впоследствии окрепла и стала вести собственную независимую политику, очень сильно раздражала государства англосаксонского мира и той же Европы, которые, несмотря на столетия, прошедшие с турецких завоеваний, не могли этого забыть.

И в результате с шестидесятых годов прошлого века стала формироваться легенда о так называемом армянском «геноциде» 1915 года в Османской империи. Основными распространителями лжи выступали США и СССР. Америка, потому что никак не могла заставить Турцию отказаться от собственной независимой внешней политики, ну а СССР видела в ней откровенного врага – страну-члена НАТО. Естественно, некоторые государства, которые находились под влиянием этих супердержав, формирующих в прошлом мировую политику, в ответ на те или иные дивиденды и преференции поддержали ложь и стали признавать армянский «геноцид» в качестве некоего действительно имевшего место в истории факта.

Так и появляются мифы на мировом уровне. И все заверения Турции о том, что армянский геноцид – это вымысел, а также призывы провести непредвзятое расследование, базируясь на фактах, которые предоставит эта страна на основании свои архивных данных, просто открыто игнорируются. Мир слишком уж погряз во лжи и поверил в то, чего на самом деле не было. Болеющий тюркофобией мир очень хотел этому верить.

Чему нас учит эта история? Тому что армяне неминуемо создадут новый миф о якобы новом «геноциде», который имел место в Карабахе в 2023 году. Они уже запустили маховик этой легенды и раскручивают ее в своих телеграм- каналах и информационных сайтах. Если внимательно проанализировать поток лжи, который льется с телеграм-канала «Баграмян 26», который по утверждению официальных армянских СМИ является пашиняновским и до недавнего времени контролировался вице-спикером парламента этой страны Аленом Симоняном, то из Карабаха в 2023 году уехало 100 тысяч армян.

Но даже это, оказывается, уже старые сведения, поскольку как-то медленно, незатейливо и без явных претензий на «промывку мозгов», эта цифра выросла теперь до 150 тысяч беженцев. А значит, очень скоро она дорастет до 200, 300 тысяч, а может и полумиллиона бедных и несчастных армян, которые якобы были варварски изгнаны из Карабаха. А ведь даже этому в мире поверят и если не поверят, то все равно ложь будет подхвачена и успешно распространена теми, кто сегодня выступает против Азербайджана и Турции.

Более того, не исключено, что в Армении появится и памятник, олицетворяющий собой скорбь армянского народа по павшим в ходе зверств со стороны Азербайджана. Ведь воздвигли же в Ереване памятник, который ласково и миролюбиво назвали «Гнездом ласточки», что на армянском правда звучит несколько ломано – «Цицернакаберд». И армянская молодежь со скорбью в уголках рта и ненавистью в глазах устроила в апреле прошлого года факельное шествие к этому памятнику, характеризующему вопиющую ложь о «геноциде», которую придумали их отцы и деды. И очень может быть, что возле этого «Гнезда ласточки» появится что-то новое, например, «Клюв вороны», где уже потомки мирно уехавших из Карабаха армян станут сжечь костры и проклинать азербайджанцев, которые якобы палками били и камнями забрасывали отъезжающих из Ханкенди их отцов и дедов. Эта ложь приживется, станет распространяться по миру, как и ложь об армянском «геноциде». И мало кто задумается над тем, что армян в Карабахе в таком количестве и не было. На то и расчет. Потому что такова суть армянской пропаганды. И такова суть этого народа…

Рауф Насиров