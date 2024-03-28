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В партии Эрдогана обвинили зарубежную разведку в теракте в «Крокусе»

В партии Эрдогана обвинили зарубежную разведку в теракте в «Крокусе»

Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» не мог быть совершен без поддержки иностранной разведки.

Об этом он заявил в эфире телеканала NTV.

«Очевидно, что совершить такую профессиональную акцию без поддержки разведки какого-либо государства невозможно. У подобных акций всегда есть спонсоры», — заявил Челик.

По его словам, существуют лобби, которые хотят продолжения конфликта в Украине. Челик также заверил, что спецслужбы Турции и России взаимодействуют по вопросам, связанным с противодействием терроризму.

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