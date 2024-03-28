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В Новой Каледонии на акции протеста против французского неоколониализма поднят флаг Азербайджана (фото)

В Новой Каледонии на акции протеста против французского неоколониализма поднят флаг Азербайджана (фото)

В столице Новой Каледонии – Нумеа прошла очередная акция протеста против французского неоколониализма, в которой приняли участие тысячи людей.

Участники акции скандировали лозунги против неоколониальной политики Франции, требовали независимости.

Принявший участие в акции председатель правительства Новой Каледонии Луи Мапо выступил перед протестующими.

Участники подняли флаги Азербайджана, ООН и Новой Каледонии.

Азербайджанский флаг участники несли в первых рядах в знак благодарности за поддержку, оказываемую нашей страной Новой Каледонии в борьбе с неоколониализмом, у некоторых из них на рубашках были изображения флагов Азербайджана и канаков.

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