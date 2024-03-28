Песков объяснил, почему Путин не посещает «Крокус»

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Посещение президентом Владимиром Путиным «Крокус Сити Холла» было бы нецелесообразным из-за продолжающихся работ на месте теракта, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Конечно же, в эти дни осуществление каких-то ознакомительных поездок совершенно нецелесообразно, потому что это просто препятствовало бы штабной работе, которая была организована на месте»,— сказал Песков во время пресс-колла в ответ на вопрос, планирует ли Путин посетить место теракта.

Представитель Кремля отметил, что «с первых минут этого ужасного теракта» службы и руководство Подмосковья принимали все меры, «которые надлежит принимать в таких ситуациях для обеспечения спасения людей, оказания медицинской помощи пострадавшим, пожаротушения».