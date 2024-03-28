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NYT: Американская разведка не стала передавать РФ всю имеющуюся информацию о подготовке теракта

NYT: Американская разведка не стала передавать РФ всю имеющуюся информацию о подготовке теракта

Американские спецслужбы не предоставили всю имевшуюся информацию об угрозе теракта в Подмосковье, опасаясь раскрыть источники получения разведданных. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на чиновников в европейских и американских службах безопасности.

Как пишет газета со ссылкой на высокопоставленных чиновников, Соединенные Штаты в последние месяцы очень внимательно отслеживают деятельность группировки «Исламское государство — Вилаят Хорасан». По словам официальных лиц, американские оперативники получили довольно конкретную информацию о подготовке теракта всю необходимую информацию, как это делалось ранее.

Директор ФСБ Александр Бортников ранее заявил, что информация о подготовке теракта в России в начале марта, переданная США, носила общий характер. В частности, по словам главы ФСБ, в сообщении США не указывалось, что теракт был запланирован в «Крокус Сити Холле». 7 марта посольства Великобритании и США предупреждали об угрозах теракта в Москве.

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