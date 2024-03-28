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Аппарат Пашиняна потребовал закрытия всех офисов сепаратистов Карабаха в Армении

Аппарат Пашиняна потребовал закрытия всех офисов сепаратистов Карабаха в Армении

Все офисы, представляющие «изгнанное правительство» в Армении, должны быть закрыты, поскольку самим своим существованием они представляют угрозу безопасности и государственности Армении. Об этом заявил замглавы аппарата премьер-министра Армении Тарон Чахоян.

«В Армении не может быть государства в государстве, нет и не может быть правительства в изгнании.

Совершив переворот в Карабахе и, как следствие, опустошив Карабах, те же авантюристы пытаются создать в Армении правительство в изгнании, что представляет собой прямую угрозу национальной безопасности», – заявил Тарон Чахоян.

Накануне Никол Пашинян заявил, что некоторые круги из Карабаха делают шаги, угрожающие нацбезопасности Армении.

Так он отреагировал на слова лидера сепаратистов Карабаха Самвела Шахраманяна в интервью Le Figaro о том, что в Ереване продолжает действовать «карабахское правительство в изгнании».

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