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Эмин Агаларов объяснил закрытые при эвакуации из «Крокус сити холла» двери

Эмин Агаларов объяснил закрытые при эвакуации из «Крокус сити холла» двери

Люди в попытке спастись от террористов в концертном зале «Крокус Сити Холл» натыкались на закрытые двери, которые были предназначены не для эвакуации, а для персонала. Об этом заявил владелец зала Эмин Агаларов, его цитирует РИА Новости.

Он подчеркнул, что эвакуационные выходы работали в штатном режиме. «В зале однозначно сработало дымоудаление. Мы видим на кадрах, когда уже случился поджог, зал не в тумане, то есть сохранилась видимость. У нас на крыше стоит огромный агрегат», — добавил Агаларов.

По его словам, решение о судьбе сгоревшего концертного зала пока нет. В этом вопросе, по мнению владельца «Крокуса», нужно ориентироваться на мнение президента Владимира Путина, губернатора Московской области о общественности.

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