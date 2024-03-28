Омбудсмен Азербайджана встретилась с армянами в Ханкенди

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Омбудсмен Сабина Алиева встретилась в Ханкенди с жителями армянского происхождения.

Как передает Аппарат омбудсмена, она посетила созданный Министерством труда и социальной защиты приют для уязвимых групп населения.

Сабина Алиева поинтересовалась состоянием обеспечения прав и свобод жителей армянского происхождения, проживающих в учреждении и за его пределами и пользующихся услугами, и предоставила подробную информацию о полномочиях омбудсмена.

Также психологи и соцработники провели мониторинг социальных услуг и обеспечения постояльцев продуктами.

Были выслушаны обращения принятых лиц, они выразили благодарность за созданные условия и обращения с ними.

Во время посещения учреждению были переданы плакаты с информацией о круглосуточном колл-центре «916» омбудсмена.