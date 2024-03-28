Офис Зеленского: ВСУ находятся в стагнации

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ВСУ в настоящее время находятся в стагнации на передовой. Об этом в эфире Радио NV сказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Мы в стагнации, нужно прорабатывать сценарии, что нам делать с точки зрения войны как таковой, информационной составляющей, чтобы усилить всё-таки понимание у наших партнёров, что стагнация — это как раз удорожание войны», – сказал он.

На уточняющий вопрос о том, что он имеет в виду под стагнацией, Подоляк ответил, что это, помимо прочего, недостаток ресурсов для «эффективных наступательных действий» украинской армии, проведение ВСУ исключительно оборонительных операций на фронте и медленные поставки ресурсов Киеву со стороны стран-союзников.