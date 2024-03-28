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Пашинян обвинил сепаратистов Карабаха в создании угрозы нацбезопасности Армении

Пашинян обвинил сепаратистов Карабаха в создании угрозы нацбезопасности Армении

Некоторые круги из «вынужденных переселенцев» из Карабаха делают шаги, угрожающие нацбезопасности Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя слова главаря сепаратистов Карабаха Самвела Шахраманяна в интервью Le Figaro о том, что в Ереване продолжает действовать «карабахское правительство в изгнании».

«Хочу четко заявить, что в Армении есть только одно правительство, которое сидит в этом зале. При необходимости нужно принять соответствующие меры, чтобы внешние силы не могли использовать некоторые круги для создания угрозы безопасности», – сказал Пашинян.

«Все те, кто переходит черту уважения к государству, должны получить реакцию», – добавил он.

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