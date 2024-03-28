Пашинян обвинил сепаратистов Карабаха в создании угрозы нацбезопасности Армении |
Буданов: Российские спецслужбы заранее знали о готовящемся теракте |
Какие планы кроются за встречей 5 апреля? |
Али Нагиев впервые подтвердил разоблачение французской агентуры в Азербайджане |
Гаджиев: Расмуссен забыл добавить в свой доклад информацию об оплате |
Туркменский Анау объявлен культурной столицей тюркского мира в 2024 году |
СЕПА осуждает антиазербайджанскую резолюцию Европарламента |
Казахстан нацелен увеличить поставки нефти через Азербайджан в обход России |
Ушел из жизни экс-глава МНБ Намик Аббасов |
Главное Общество

Али Нагиев назвал число стран, со спецслужбами которых сотрудничает СГБ Азербайджана

Али Нагиев назвал число стран, со спецслужбами которых сотрудничает СГБ Азербайджана

В настоящее время Служба государственной безопасности Азербайджана выгодно сотрудничает с около ста спецслужбами стран мира для борьбы с международным терроризмом и его финансированием, транснациональной организованной преступностью, разведывательно-подрывной деятельностью, включая незаконный оборот наркотических средств, легализацию денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем, торговлю людьми, контрабанду, киберпреступность.

Об этом заявил в статье, опубликованной в официальной газете, начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев, передает Trend.

Он подчеркнул, что в вопросе надлежащего выполнения поставленных задач большое значение имеют плодотворные и тесные отношения, сложившиеся с зарубежными партнерами.

«Так, установлены деловые отношения в двустороннем и многостороннем форматах с Советом руководителей органов безопасности и спецслужб стран-членов СНГ, Конференцией органов спецслужб тюркских государств, а также с другими международными организациями», – говорится в статье А.Нагиева.

Теги:
Из этой рубрики
Али Нагиев назвал число стран, со спецслужбами которых сотрудничает СГБ Азербайджана
Общество

Али Нагиев назвал число стран, со спецслужбами которых сотрудничает СГБ Азербайджана

2024/03/28, 11:19
СМИ: В Нахчыване обнаружено древнее захоронение амазонок
Общество

СМИ: В Нахчыване обнаружено древнее захоронение амазонок

2024/03/28, 10:01
МИД Азербайджана выражает соболезнования близким Намика Аббасова
Общество

МИД Азербайджана выражает соболезнования близким Намика Аббасова

2024/03/28, 00:53
«Сексуальность — мини, открытые ноги, открытые плечи». Уроженец Баку дает советы россиянам
Общество

«Сексуальность — мини, открытые ноги, открытые плечи». Уроженец Баку дает советы россиянам

2024/03/28, 00:32
18-летний парень тяжело пострадал в поножовщине в Гёйгёльском районе
Общество

18-летний парень тяжело пострадал в поножовщине в Гёйгёльском районе

2024/03/28, 00:16
Ушел из жизни экс-глава МНБ Намик Аббасов
Общество

Ушел из жизни экс-глава МНБ Намик Аббасов

2024/03/27, 21:33
На территории Сумгайытской детской больницы обнаружено тело младенца
Общество

На территории Сумгайытской детской больницы обнаружено тело младенца

2024/03/27, 20:01
Азербайджан экстрадировал объявленных в международный розыск граждан Узбекистана
Общество

Азербайджан экстрадировал объявленных в международный розыск граждан Узбекистана

2024/03/27, 16:57
Кямран Алиев отправлен на пенсию
Общество

Кямран Алиев отправлен на пенсию

2024/03/27, 16:32