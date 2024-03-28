Госдеп о скандальном заявлении Макрона: Американских войск в Украине не будет

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Франция является давним союзником США, но заявление президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск в Украину не меняет позицию Вашингтона.

Об этом на брифинге заявил спикер Госдепа США Мэтью Миллер.

Отвечая на вопрос о публикации Bloomberg, согласно которой заявление Макрона разозлило чиновников в Вашингтоне, Миллер сказал:

«У меня нет никакой реакции на это сообщение. Но, конечно, мы ясно дали понять, что Соединенные Штаты не собираются отправлять какие-либо войска в Украину», – сказал он.

Миллер заявил, что не знает, кто этот анонимный чиновник, которого цитирует Bloomberg.

При этом Миллер добавил, что «президент Макрон является давним главой давнего союзника США, и мы продуктивно работаем с ним по ряду вопросов, включая поддержку Украины».