СМИ: В Нахчыване обнаружено древнее захоронение амазонок

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Недавние археологические исследования, проведенные на могильнике бронзового века в Нахчыване, Азербайджан, привели к открытию могил, содержащих останки женщин, лежавших вместе оружием. Рядом с ними располагались острые наконечники стрел, бронзовый кинжал и булаву, пишет The Observer.

Исследователи отмечают, что останки женщин демонстрируют явные признаки длительного использования луков и стрел, что указывает на их активное участие в боевых действиях. Деформации суставов пальцев, вероятно, возникли из-за интенсивной практики стрельбы. Кроме того, кости свидетельствуют о длительном пребывании в седле, что указывает на верховую езду, характерную для амазонок.