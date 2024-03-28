В ООН заявили, что украинский закон о нацменьшинствах дискриминирует армян

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Принятый Верховной радой Украины закон, касающийся национальных меньшинств, является дискриминационным для тех, кто говорит на языках, не являющихся официальными в странах Европейского союза, в частности на русском, армянском и цыганском.

К такому выводу пришло в опубликованном в Женеве докладе Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), передает ТАСС.

В УВКПЧ напомнили, что 8 декабря 2023 года Верховная рада «приняла закон о внесении изменений в перечень законодательных актов, касающихся прав национальных меньшинств». Этот документ «улучшил языковые права меньшинств, которые используют языки Европейского союза в образовании, как среднем, так и высшем, а также рекламе и избирательных кампаниях» и в некоторых других сферах. Вместе с тем он «сохраняет дискриминационное дифференцированное обращение с, с одной стороны, национальными меньшинствами, говорящими на официальных языках ЕС, и, с другой стороны, национальными меньшинствами, чьи языки не являются официальными языками ЕС, например, русский, армянский или цыганский».

В УВКПЧ констатировали, что «права первой категории национальных меньшинств были расширены», тогда как «национальные меньшинства, язык которых не является языком ЕС, не смогут пользоваться теми же правами».