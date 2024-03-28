Шольц заявил, что спецслужбы ФРГ не знали о готовящемся теракте в «Крокус сити холле»

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что спецслужбы ФРГ не обладали информацией о готовящемся теракте в Подмосковье.
«Нет, но у американских спецслужб, вероятно, были зацепки», – сказал Шольц в интервью газете Maerkische Allgemeine Zeitung, отвечая на вопрос знала ли немецкая разведка о планах террористов, о которых американцы предупреждали Россию.
«И это часть политики правительства США – предупреждать другие страны, когда они получают такие сведения. Они даже публично предупредили. Тем более прискорбно, что этот ужасный теракт все-таки произошел», – добавил канцлер.