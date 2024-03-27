Боевиков из «Крокуса» разместили в «Лефортово»

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Все четверо террористов, устроивших бойню в подмосковном «Крокусе», сейчас находятся в московском изоляторе «Лефортово». Как узнал SHOT, пока боевики рассажены по одному в двухместные камеры. А после карантина, который длится 10 дней, к каждому из них подсадят сокамерника.

В «Лефортово» есть медсанчасть, где можно разместить 19-летнего Мухаммадсобира Файзова, которому требуется медицинское наблюдение. Этого преступника, напомним, доставили в зал суда на сидячих носилках, поскольку он был ранен при задержании. На ногах у Файзова лежал мочеприёмник. У каждого террориста из «Крокуса» есть свой адвокат из московской коллегии адвокатов.