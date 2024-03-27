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В ночь трагедии в «Крокусе» Путину было не до сна (видео)

В ночь трагедии в "Крокусе" Путину было не до сна (видео)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину детали бессонной ночи Владимира Путина после теракта в подмосковном «Крокусе». По его словам, в таких чрезвычайных ситуациях работа в Кремле кипит в круглосуточном режиме, всем, а тем более главе государства, уж точно было не до сна.

«В такие моменты, собственно, не до сна никому, а особенно главе государства», — добавил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, как президент работал после известий о теракте.

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