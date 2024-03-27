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Захарова: Россия не поверила в армянский фейк о поставках оружия Украине из Азербайджана

Захарова: Россия не поверила в армянский фейк о поставках оружия Украине из Азербайджана

Россия не поверила в армянский фейк о поставках оружия Украине из Азербайджана.

В ходе сегодняшнего еженедельного брифинга, отвечая на вопрос армянского журналиста, глава пресс-службы МИД России Мария Захарова отметила, что Москва находится в тесном контакте с Азербайджаном по этому вопросу.

«Обратите внимание на то, что азербайджанская сторона официально опровергла упомянутое сообщение. Мы находимся в тесном контакте и по этому вопросу в том числе и с азербайджанской стороной, как и со всеми другими странами, естественно кроме стран Запада, которые декларируют о поставках вооружения не просто открыто, а гордятся ими. Но если речь идет о не вовлеченности государств в гибридную войну с Россией, но сообщения на этот счет о поставках вооружений появляются, мы отрабатываем каждое сообщение», – заметила она.

По словам Захаровой, все сведения о потенциальных поставках оружия Украине тщательно проверяются профильными российскими ведомствами.

«Мы это делали с целым рядом стран, обсуждали по двусторонней линии, когда не получалось донести эту позицию до партнеров кулуарно или по дипломатическим каналам, выходили в публичное пространство, принимали ряд мер на этом треке. Потому, все что появляется в публичном пространстве и не только в публичном, обсуждается нами с предельной тщательностью со всеми странами. Главное, чтобы про Армению такого нигде не появилось. Вот это будет просто дико», – добавила она.

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