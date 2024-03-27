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Захарова: Наивно полагать, что Франция обеспечит безопасность Южного Кавказа

Захарова: Наивно полагать, что Франция обеспечит безопасность Южного Кавказа

Наивно полагать, что Франция готова, или способна обеспечить безопасность Южного Кавказа.

С данным заявлением сегодня выступила в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

Будущее Южного Кавказа является для Парижа лишь инструментом для поддержания собственного благополучия и сохранения своего реноме, в том числе на фоне и гибридной войны с Россией и провалов на африканском континенте.

Захарова отметила, что присутствие Франции на Кавказе носит разведывательный характер: «Присутствие Франции в регионе Южного Кавказа, это попытка собирать информацию разведывательного характера, следить за государствами региона, не дать возможности реализоваться тем мирным договорённостям, которые были достигнуты между нашими странами, в том числе и экономического характера».

По словам официального представителя МИД, если бы истинная цель Парижа заключалась в мире и безопасности, то Франция сделала бы все для того, чтобы договорённости, которые были достигнуты с 2021 года между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России, были реализованы.

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