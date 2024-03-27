В Ереване бьют тревогу: Без поддержки России не в состоянии защитить границу с Турцией

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На волне антироссийских настроений власти Армении приняли решение прекратить с 1 августа 2024 года совместную службу СНБ Армении и Пограничных войск РФ в аэропорту «Звартноц».

Об этом говорится в заявлении, распространенном Союзом офицеров запаса СНБ Армении.

В заявлении, в частности, отмечается:

«Это решение не вызывало бы обеспокоенность, если вопрос на этом был исчерпан. Российское присутствие и роль в аэропорту «Звартноц» столь незначительные из-за очень небольшого числа служащих и отсутствия правового инструментария, поэтому в плане службы все решения принимаются командованием пограничников СНБ Армении. Поэтому решение по «Звартноцу» имеет политический подтекст.

Политика нынешних властей, сложившаяся ситуация свидетельствуют о том, что шаги по расколу отношений с Россией продолжатся. По очереди наше сотрудничество будет прекращено – будет выведена 102-ая база, а за тем и все четыре российские пограничные воинские части.

По нашей оценке, Армения сегодня без поддержки России не в состоянии собственными силами защитить армяно-турецкую государственную границу, сохранить ее непреступной.

Причины более чем очевидны:

у нас нет достаточного специализированного и вспомогательного офицерского состава. Для его подготовки нужны время и средства;

на армяно-турецкой границе еще со времен СССР имеются инженерные сооружения и средства, обслуживание которых требует не только больших финансовых затрат, но и наличия узкоспециализированных кадров;

Не учитывать всех этих обстоятельств нельзя, все это может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до потери государственности. Не осознавать этого – наивность, действовать нарочно – угроза.

Игнорирование всего этого обязательно приведет к серьезнейшим проблемам по части подрыва безопасности страны, вплоть до потери государственности».