Захарова: Россия готова содействовать делимитации границы между Азербайджаном и Арменией |
Агаларовы выделят пострадавшим в «Крокусе» 100 млн |
Эрдоган: Двери Турции закрыты для террористов |
Баку осуждает и отвергает претензии «Сети друзей Армении» |
Взрыв в мечети в Тебризе (видео) |
Fahree и Довлетов выступят в первом полуфинале «Евровидения» под 12-м номером |
В России начались «облавы» на мигрантов (видео) |
Когда Армения планирует вернуть Азербайджану оккупированные села? |
США вновь призвали Украину не наносить удары по российским НПЗ |
Главное Политика

В Ереване бьют тревогу: Без поддержки России не в состоянии защитить границу с Турцией

В Ереване бьют тревогу: Без поддержки России не в состоянии защитить границу с Турцией

На волне антироссийских настроений власти Армении приняли решение прекратить с 1 августа 2024 года совместную службу СНБ Армении и Пограничных войск РФ в аэропорту «Звартноц».

Об этом говорится в заявлении, распространенном Союзом офицеров запаса СНБ Армении.

В заявлении, в частности, отмечается:

«Это решение не вызывало бы обеспокоенность, если вопрос на этом был исчерпан. Российское присутствие и роль в аэропорту «Звартноц» столь незначительные из-за очень небольшого числа   служащих и отсутствия правового инструментария, поэтому в плане службы все решения принимаются командованием пограничников СНБ Армении. Поэтому решение по «Звартноцу» имеет политический подтекст.

Политика нынешних властей, сложившаяся ситуация свидетельствуют о том, что шаги по расколу отношений с Россией продолжатся. По очереди наше сотрудничество будет прекращено – будет выведена 102-ая база, а за тем и все четыре российские пограничные воинские части.

По нашей оценке, Армения сегодня без поддержки России не в состоянии собственными силами защитить армяно-турецкую государственную границу, сохранить ее непреступной.

Причины более чем очевидны:

у нас нет достаточного специализированного и вспомогательного офицерского состава. Для его подготовки нужны время и средства;

на армяно-турецкой границе еще со времен СССР имеются инженерные сооружения и средства, обслуживание которых требует не только больших финансовых затрат, но и наличия узкоспециализированных кадров;

Не учитывать всех этих обстоятельств нельзя, все это может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до потери государственности. Не осознавать этого – наивность, действовать нарочно – угроза.

Игнорирование всего этого обязательно приведет к серьезнейшим проблемам по части подрыва безопасности страны, вплоть до потери государственности».

Теги:
Из этой рубрики
Захарова: Наивно полагать, что Франция обеспечит безопасность Южного Кавказа
Политика

Захарова: Наивно полагать, что Франция обеспечит безопасность Южного Кавказа

2024/03/27, 19:08
В Ереване бьют тревогу: Без поддержки России не в состоянии защитить границу с Турцией
Политика

В Ереване бьют тревогу: Без поддержки России не в состоянии защитить границу с Турцией

2024/03/27, 18:57
Захарова: Россия готова содействовать делимитации границы между Азербайджаном и Арменией
Политика

Захарова: Россия готова содействовать делимитации границы между Азербайджаном и Арменией

2024/03/27, 18:45
Баку осуждает и отвергает претензии "Сети друзей Армении"
Политика

Баку осуждает и отвергает претензии «Сети друзей Армении»

2024/03/27, 18:20
Саносян: По возвращению 4 сел решения пока нет
Политика

Саносян: По возвращению 4 сел решения пока нет

2024/03/27, 18:05
Симонян: «Я не нахожу тех, кто может доказать, что эти села – территория Армении»
Политика

Симонян: «Я не нахожу тех, кто может доказать, что эти села – территория Армении»

2024/03/27, 17:06
Причины беспокойства Баку
Политика

Причины беспокойства Баку

2024/03/27, 16:43
Армения заявила, что не обсуждает вопрос о подаче заявки на вступление в ЕС
Политика

Армения заявила, что не обсуждает вопрос о подаче заявки на вступление в ЕС

2024/03/27, 14:49
Си Цзиньпин рассказал, от чего зависит судьба человечества
Политика

Си Цзиньпин рассказал, от чего зависит судьба человечества

2024/03/27, 14:18