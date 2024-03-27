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Захарова: Россия готова содействовать делимитации границы между Азербайджаном и Арменией

Захарова: Россия готова содействовать делимитации границы между Азербайджаном и Арменией

Россия готова оказать максимальное содействие процессу делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

С данным заявлением сегодня выступила в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«Мы, со своей стороны, готовы оказывать максимальное содействие этой работе с учетом имеющихся у России уникальных картографических материалов и экспертизе. Аналогичные принципы применимы в отношении разблокирования транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. Мы говорим о маршруте, который связывает западные районы Азербайджана с Нахчываном через территорию Сюникской области Армении», – сказала она.

Захарова подчеркнула, что есть хорошо зарекомендовавший себя механизм выработки компромиссов – это трехсторонняя рабочая группа вице-премьеров России, Азербайджана и Армении.

«На ее последнем заседании 2 июня 2023 года стороны были близки к принятию комплексного, взаимовыгодного решения по разблокированию транспортно-экономических маршрутов в регионе. И мы призываем партнеров проявить политическую волю и возобновить взаимодействие устоявшихся трехсторонних форматов, включая трехстороннюю рабочую группу», – добавила она.

По ее словам, Москва призывает Баку и Ереван проявлять максимальную сдержанность и избегать агрессивной риторики.

Она отметила, что все территориальные споры, взаимные претензии должны быть урегулированы «исключительно в политико-дипломатическом русле и только политико-дипломатическими методами».

«Такие вопросы, в том числе по возврату обмену анклавами, следует решать в рамках двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы», – сказала она.

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