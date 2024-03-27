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Агаларовы выделят пострадавшим в «Крокусе» 100 млн

Агаларовы выделят пострадавшим в "Крокусе" 100 млн

Президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин сделали пожертвования на общую сумму 100 миллионов рублей на помощь пострадавшим при теракте в «Крокус сити холле». Об этом сообщает пресс-служба Crocus Group, уточняя, что это были первые пожертвования.

«Компания Crocus Group и Фонд Муслима Магомаева окажут помощь пострадавшим в чудовищном теракте в Crocus City Hall. Первые пожертвования на общую сумму 100 млн рублей сделали президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин, президент Agalarov Development», — говорится в телеграм-канале «Крокус груп».

Средства пойдут на адресную поддержку семей зрителей и сотрудников, пострадавших в трагедии, — реабилитацию, восстановление, лечение и другие нужды. В фонде Магомаева сообщили, что открыт сбор средств для оперативной и долгосрочной помощи семьям пострадавших. В «Крокус Груп» также уточнили, что концертный зал, где произошла стрельба, носил имя Магомаева. Отчётность по всем потраченным средствам будет публиковаться на сайте одноимённого фонда. Скоро будет запущен колл-центр для обработки заявок

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