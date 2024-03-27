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Азербайджан экстрадировал объявленных в международный розыск граждан Узбекистана

Азербайджан экстрадировал объявленных в международный розыск граждан Узбекистана

Объявленные в международный розыск граждане Узбекистана экстрадированы на родину.

Информацию об этом распространила Генеральная прокуратура Азербайджана.

Сообщается, что Генеральная прокуратура Азербайджана удовлетворила ходатайства Генеральной прокуратуры Узбекистана об экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности граждан этой страны Хасанова Сиявуша Халимовича (1985 г.р.) и Абдурахимова Сарвара Камолитдиновича (1990 г.р.).

В соответствии с законодательством Республики Узбекистан С.Хасанов и С.Абдурахимов, обвиняемые в мошенничестве и объявленные в международный розыск, 6 марта текущего года были задержаны в Международном аэропорту Гейдар Алиев, в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

На основании Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 07.10.2002 года были приняты решения об экстрадиции обвиняемых и в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана они были переданы уполномоченным органам Узбекистана.

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