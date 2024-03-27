Захарова: Россия готова содействовать делимитации границы между Азербайджаном и Арменией |
Агаларовы выделят пострадавшим в «Крокусе» 100 млн |
Эрдоган: Двери Турции закрыты для террористов |
Баку осуждает и отвергает претензии «Сети друзей Армении» |
Взрыв в мечети в Тебризе (видео) |
Fahree и Довлетов выступят в первом полуфинале «Евровидения» под 12-м номером |
В России начались «облавы» на мигрантов (видео) |
Когда Армения планирует вернуть Азербайджану оккупированные села? |
США вновь призвали Украину не наносить удары по российским НПЗ |
Главное Мир

Франция выделит 400 миллионов евро на космические ракеты

Франция выделит 400 миллионов евро на космические ракеты

Правительство Франции планирует выделить субсидии в размере 400 миллионов евро четырем стартапам, разрабатывающим ракеты космического назначения, пишет издание European Spaceflight.

Речь идет о стартапах HyPrSpace, Latitude, Sirius Space Services и MaiaSpace (дочерняя компания европейского монополиста ArianeGroup). Каждая компания получит небольшой авансовый платеж, оставшаяся часть суммы будет предоставлена при условии совершения полетов соответствующих ракет в 2026-2028 годы.

Издание отмечает, что носители HyPrSpace OB-1 и Latitude Zephyr способны выводить на околоземную орбиту груз массой от 100 до 200 килограммов. Носители Sirius 1, Sirius 13 и Sirius 15 создаются для выведения грузов массой от 175 до 1100 килограммов. Ракета от MaiaSpace будет самой грузоподъемной (до трех тонн в одноразовом варианте).

Теги:
Из этой рубрики
Франция активизировала разведдеятельность на Южном Кавказе
Мир

Франция активизировала разведдеятельность на Южном Кавказе

2024/03/27, 19:14
Агаларовы выделят пострадавшим в "Крокусе" 100 млн
Мир

Агаларовы выделят пострадавшим в «Крокусе» 100 млн

2024/03/27, 18:32
Эрдоган: Двери Турции закрыты для террористов
Мир

Эрдоган: Двери Турции закрыты для террористов

2024/03/27, 18:22
Взрыв в мечети в Тебризе (видео)
Мир

Взрыв в мечети в Тебризе (видео)

2024/03/27, 18:09
Визитная карточка с подписью Стива Джобса продана на аукционе за 181 тысячу долларов
Мир

Визитная карточка с подписью Стива Джобса продана на аукционе за 181 тысячу долларов

2024/03/27, 17:50
ISW: Лукашенко проговорился
Мир

ISW: Лукашенко проговорился

2024/03/27, 17:34
Франция выделит 400 миллионов евро на космические ракеты
Мир

Франция выделит 400 миллионов евро на космические ракеты

2024/03/27, 17:18
Марков отреагировал на новую выходку Еревана и призвал Кремль начать действовать
Мир

Марков отреагировал на новую выходку Еревана и призвал Кремль начать действовать

2024/03/27, 16:59
Симонян: Вопрос вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц окончательно решен
Мир

Симонян: Вопрос вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц окончательно решен

2024/03/27, 15:36