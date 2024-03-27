Причины беспокойства Баку

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Обеспокоенность Запада судьбой Армении подкупает и умиляет так, как умиляют божие дела, призванные принести облегчение страждущим. Всевидящие радетели хайских интересов взяли за основу угрозы и вызовы, которые-де зловеще нависли над многострадальными, создавая препоны для их полноценного развития.

Словно не армяне были пособниками нескольких войн на Кавказе, не они сотворили геноцид в Ходжалы и этнические чистки на населенных азербайджанцами территориях, не они обрекли регион на глубинную нестабильность за последние тридцать с лишним лет.

Армения, которая все время ставит на отношения, основанные на вражде и неприязни, и сегодня продолжает вооружаться, делая вил, что готовится к миру. На деле она вынашивает реваншистские цели. И что, всего этого не замечают те, кто выжимает слезу за бедных и гонимых, устраивающих мистерии с художественным плачем и причитаниями?

Видят, конечно, но устраивают свои постановки, чтобы найти поводы для эскалации и новых войн в Кавказском регионе, который за последние три десятилетия порядком устал от турбулентности. Но, похоже, мир не входит в планы не столько армян, сколько тех, кто пользуется Иреваном в качестве инструмента дестабилизации.

Подумать только, на Западе позаботились о создании группы высокого уровня под названием «Сеть друзей Армении», чтобы гармонизировать отношения проблемной страны с Европейским Союзом с расчетом на оформление полноценного членства Иревана в ЕС. В структуре участвуют бывшие премьер-министры, парламентарии и дипломаты, наконец, экс-премьер Дании и бывший генсек НАТО Андрес Фог Расмуссен. Под его руководством подготовлен доклад, в котором отображены нюансы и детали положения в Армении и вокруг нее.

Однако авторы опуса, видать, не желают считаться с особенностями нынешней активности Иревана в контексте ее интенсивной милитаризации. Неужели Франция, Греция и США, Индия и другие вдохновители армянской демократии не владеют ситуацией о том, как Армения наперекор мирным инициативам Азербайджан развернулась на сто восемьдесят, чтобы отгородиться от спокойствия?!

Авторы доклада убеждены, что настало время для смелых шагов для оказания действенной поддержки Армении. Раз имеются опасения за ее безопасность, стало быть, ей угрожают. Кто? Разумеется, Азербайджан, который с головой ушел на восстановление разрушенного от армянского варварства Карабаха и настаивающего на заключении мирного соглашения.

Но доклад требует к себе пристального внимания, потому что в нем отражена вся лицемерная семантика западной дипломатии, которая с начала 90-х годов прошлого века латентно подпитывала армянский государственный гангстеризм. Запад всегда стимулировал хайское племя на вечный антагонизм с тюркским миром.

В докладе подчеркивается, что «Евросоюз в прошлом неохотно сотрудничал с Арменией в сфере безопасности, поскольку организация хотела сохранить посредническую роль, однако политика Азербайджана в отношении Армении показала, что Баку не столь заинтересован в переговорном урегулировании проблем». Что тут сказать? Только одно – Запад не только не был посредником в карабахском урегулировании, но и играл роль разрушителя положения в регионе, всячески мешая переговорам и поиску компромиссов.

Запад за все годы мирных переговоров закулисные поджигатели распространяли дым и туман, чтобы сбить прицелы азербайджанской дипломатии, вести ее по ложным путям. Президент Алиев не только не повелся на аферы смутьянов, но и смог их обхитрить, оставить с носом. Вот откуда у проигравших накопилось злобы и остервенения.

Запад постоянно перекармливал участников конфликта своим топорным присутствием, и если сие было по нраву хаям, то Баку только делал выводы и продолжал выстраивать работающие на свое правое дело парадигмы. В ходе второй карабахской войны они обнажили свою состоятельность, превратившись в головоломку для докучливых «посредников».

Азербайджан после завоевания победы их выставил за дверь, пристыдив блеклых посредников-сопредседателей от позорной Минской группы ОБСЕ. Упреки и обвинения дипломатам-туристам от президента Алиева стали собирательным ответом всей команде западных политиков, которые на протяжении лет ловили хайп на трагедии азербайджанского народа. Официальный Баку расплатился со всеми, кто пользовался не дипломатическим инструментарием, а орудиями интриг и провокаций.

Если ЕС намерен переориентировать свое участие в регионе в том духе, чтобы усилить сопротивление Армении и привести дело к новой войне, он должен убраться из региона. Любое его участие в процессах свидетельствует в пользу того, как Брюссель, распластавшись перед Вашингтоном, эскалирует положение, чтобы регион завис над пропастью. Но Баку этого не допустит.

В докладе отмечается, будто Армения оказалась в крайне нестабильной среде безопасности ввиду агрессивности Азербайджана, который, якобы, готовит нападение на соседа. И все это притом, что Баку настаивает на экзистенциальном мире, приглашая Иреван к переговорам.

Становится очевидно, что премьеру Пашиняну не дают сконцентрироваться на мирном процессе его закулисные вдохновители, которым не нужен мир на Кавказе. И не потому ли они настаивают на необходимости реформирования и модернизации Вооруженных сил Армении? Именно.

Говоря о том, как Иреван нуждается в современной западной технике, они завлекают его в собственные сети, чтобы превратить территорию Армении в западный плацдарм. Цель – оказание давления на Россию и Иран, которые давно стали костью в горле горлопанов, голосящих о победе демократии в хайской обители.

Запад нацелен на увеличение военной помощи стран-членов ЕС для Армении, чтобы разжечь новый огонь войны, а далее расправить крылья для более мощного военно-технического присутствия в стратегическом перешейке. В качестве предлога приводятся инсинуации вроде угроз со стороны Азербайджана, а также «факт оккупации» небольшой части Армении со стороны Баку, что по их расчетам представляет «прямую угрозу безопасности» для этой страны.

Орудия фальшивой пропаганды же не молчат, напротив, производят залпы, насыщая информационную среду фейками. Это неспроста. Предстоящий в апреле визит Никола Пашиняна в Брюссель тем и вызван, чтобы окончательно убедить Иреван в необходимости включения его в эскалацию с расчетом повышения градуса напряженности. Неспроста в ходе так называемой конференции, на которой запланировано участие председателя Еврокомиссии Урсулы Фон дер Ляйен и госсекретаря США Энтони Блинкена, будут еще и высокие представители НАТО.

Коль генсек альянса Йенс Столтенберг совсем недавно побывал на Кавказе, где встретился с руководителями трех стран, то каков резон для столь быстрого рестарта? Неужели не договорили?

Скорее, недосказали, и все необходимое скажут с глазу на глаз в европейской столице о том, что в глазах Запада Армения есть концессионная зона. Ее судьбу будет решать Запад. Но получится ли? Вот в чем вопрос.

Тофик Аббасов