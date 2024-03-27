Буданов: Скоро уже будет тепло, Крым вернется назад

169 Просмотров

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что украинские операции в Крыму в этом году продолжатся. Такое заявление он сделал в интервью в документальном проекте «ГУР. Битва за море. Все дороги ведут в Крым», опубликованном в YouTube телеканалом «Мы — Украина».

На вопрос, готовятся ли новые операции с высадкой в Крыму, Буданов ответил утвердительно.

«Да, готовятся. И будут. Скоро уже будет тепло, ну и продолжим. Крым вернется назад», – подчеркнул глава украинской военной разведки.

По словам главы ГУР, он старается не вмешиваться в непосредственную работу тех или иных операций.

«Но в общем планировании, да, всегда [участвую]», – отметил Буданов.