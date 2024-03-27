В России начались «облавы» на мигрантов (видео) |
Когда Армения планирует вернуть Азербайджану оккупированные села? |
США вновь призвали Украину не наносить удары по российским НПЗ |
Польский бригадный генерал скончался в результате удара по командному пункту ВСУ |
Баку выразил обеспокоенность предстоящей встречей Пашинян-Блинкен-фон дер Ляйен |
Вучич получил плохие новости «в последние 48 часов»: «Будет тяжело, как никогда» |
Турция отрицает военное сотрудничество с Израилем |
Так кто же взрывает «грязную бомбу» в Москве? |
В Женеве прошла презентация Азербайджана в качестве страны-хозяйки СОР29 (видео) |
Главное Мир

Буданов: Скоро уже будет тепло, Крым вернется назад

Буданов: Скоро уже будет тепло, Крым вернется назад

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что украинские операции в Крыму в этом году продолжатся. Такое заявление он сделал в интервью в документальном проекте «ГУР. Битва за море. Все дороги ведут в Крым», опубликованном в YouTube телеканалом «Мы — Украина».

На вопрос, готовятся ли новые операции с высадкой в Крыму, Буданов ответил утвердительно.

«Да, готовятся. И будут. Скоро уже будет тепло, ну и продолжим. Крым вернется назад», – подчеркнул глава украинской военной разведки.

По словам главы ГУР, он старается не вмешиваться в непосредственную работу тех или иных операций.

«Но в общем планировании, да, всегда [участвую]», – отметил Буданов.

Теги:
Из этой рубрики
Симонян: Вопрос вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц окончательно решен
Мир

Симонян: Вопрос вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц окончательно решен

2024/03/27, 15:36
Буданов: Скоро уже будет тепло, Крым вернется назад
Мир

Буданов: Скоро уже будет тепло, Крым вернется назад

2024/03/27, 15:23
Саакашвили: Страна, управляемая ростовщиками, никогда не будет счастлива
Мир

Саакашвили: Страна, управляемая ростовщиками, никогда не будет счастлива

2024/03/27, 15:00
Президент Бразилии перепутал Макрона с Саркози
Мир

Президент Бразилии перепутал Макрона с Саркози

2024/03/27, 14:07
В Британии заявили, что ее армия продержится всего два месяца при прямом столкновении с Россией
Мир

В Британии заявили, что ее армия продержится всего два месяца при прямом столкновении с Россией

2024/03/27, 13:50
Экс-глава минобороны Франции: Макрон страдает нарциссизмом
Мир

Экс-глава минобороны Франции: Макрон страдает нарциссизмом

2024/03/27, 13:37
В России начались «облавы» на мигрантов (видео)
Мир

В России начались «облавы» на мигрантов (видео)

2024/03/27, 13:22
Samsung Pay перестанет работать в России
Мир

Samsung Pay перестанет работать в России

2024/03/27, 12:57
Рухнувший в США мост вызвал торговый кризис стоимостью $81 млрд
Мир

Рухнувший в США мост вызвал торговый кризис стоимостью $81 млрд

2024/03/27, 12:11