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Визитная карточка с подписью Стива Джобса продана на аукционе за 181 тысячу долларов

Визитная карточка с подписью Стива Джобса продана на аукционе за 181 тысячу долларов

Визитная карточка с автографом Стива Джобса была продана на аукционе за 181 183 доллара.  Лот, организованный RR Auction, назывался «Стив Джобс и компьютерная революция Apple». На нем были представлены предметы из его первых дней в Apple.

Большинство предметов принадлежало не самому Джобсу, а скорее были артефактам офиса Apple. Визитная карточка 1983 года стала самым популярным товаром, за ней последовал чек, подписанный Джобсом в 1976 году, который ушел за 176 850 долларов США. Чек был подписан до официального запуска Apple как компании, поэтому основатель вручную написал «Apple Computer» вверху чека.

«Продажа визитной карточки Apple, подписанной Стивом Джобсом, за более чем 180 000 долларов устанавливает новый стандарт для визитных карточек с автографом. Это свидетельство непреходящего наследия Джобса и глубокого влияния Apple на наш современный мир», — сказал исполнительный вице-президент RR Auction Бобби Ливингстон.

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