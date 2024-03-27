Си Цзиньпин рассказал, от чего зависит судьба человечества

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что характер отношений между Вашингтоном и Пекином влияет не только на благополучие народов двух государства, но и на будущее человечества в целом.

Об этом он заявил на встрече с представителями деловых кругов США, сообщает ТАСС.

«От того, сотрудничают ли Китай и США или противостоят друг другу, зависит благополучие народов двух стран, а также будущее и судьба человечества», — сказал Си Цзиньпин.

Он отметил, что пока страны считают друг друга партнерами, уважают интересы и мирно сосуществуют, то двусторонние отношения будут улучшаться. Председатель КНР выразил надежду на интенсивность люменом между представителями всех слоев общества Китая и США.