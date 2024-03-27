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Главное Мир

Возросло число пострадавших при теракте в «Крокус сити холле»

Возросло число пострадавших при теракте в "Крокус сити холле"

Число пострадавших при теракте в «Крокус сити холле» возросло до 360, сообщили ТАСС в центре медицины катастроф.

«По данным на утро среды, в результате теракта пострадали 360 человек, включая 11 детей», – сказал собеседник агентства.

По его словам, были госпитализированы 92 пострадавших, уже выписаны 63 человека, амбулаторная помощь оказана 205 пострадавшим.

Рост числа пострадавших при теракте в «Крокус сити холле» объясняется тем, что люди в шоковом состоянии покидали место трагедии и не сразу обращались за помощью к медикам.

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